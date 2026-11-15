Un apostador de Maldonado ganó más de $49 millones y se llevó el Pozo de Oro del 5 de Oro

La apuesta ganadora fue realizada en la Agencia 4 de Maldonado.
Los números sorteados fueron el 7, 42, 23, 17 y 18, mientras que la bolilla extra fue el 44.
El sorteo de este miércoles a la noche disponía de un pozo de Oro de $ 6.900.651 y tuvo un acierto con una jugada en nuestro principal balneario.
Este sorteo de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas que se cumplió este miércoles 29 de julio tuvo en el pozo Revancha dos aciertos, uno en el pozo de...
La competencia terminó en Montevideo tras once días de carrera por el país.
El billete ganador se vendió íntegramente en la Agencia 50, ubicada en Juan Benito Blanco y Bulevar España.
El alcalde de Maldonado, Andrés Rapetti, dijo en la Página Central de la Revista de FM Gente que se gastan hasta 15 mil dólares por cuadra de vereda en el proce...