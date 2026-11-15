Un apostador de Maldonado ganó más de $49 millones y se llevó el Pozo de Oro del 5 de Oro

El sorteo del 5 de Oro de este domingo tuvo como ganador a un apostador de Maldonado, que acertó los cinco números y se adjudicó el Pozo de Oro, que alcanzó los $49.542.226.



La apuesta ganadora fue realizada en la Agencia 4 de Maldonado.



Los números sorteados fueron el 7, 42, 23, 17 y 18, mientras que la bolilla extra fue el 44.

Firma editorial: Redacción FM GENTE