Actividad por la Semana del Corazón en el Campus de Maldonado

Este martes se llevó a cabo en el frontón del Campus una actividad que reunió a diferentes instituciones públicas y privadas. La jornada incluyó controles médicos como la toma de presión arterial, control de glucosa y otros chequeos rápidos preventivos.

También se realizaron talleres sobre reanimación cardiopulmonar y uso de desfibriladores externos automáticos, así como la instalación de estaciones de educación física para promover hábitos de vida activos.



El director departamental de Salud, Dr. José González, valoró a Maldonado como un departamento que se ha posicionado a la vanguardia nacional por sus respuestas ante emergencias, por ejemplo, con la realización de talleres de reanimación cardiopulmonar (RCP) y manejo de Desfibriladores Externos Automáticos (DEA) que permitieron capacitar a policías, escolares, personal de hoteles, centros gastronómicos y clubes deportivos, entre otros.



“Estamos trabajando en conjunto con todas las instituciones para desarrollar un departamento que tenga una capacidad de respuesta mucho más organizada y efectiva, porque es un departamento que tiene una afluencia de población y de público muy importante, sobre todo en época de turismo, donde se demandan muchísimo los servicios y las respuestas en salud”, añadió.



El jerarca enfatizó que los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares son la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el tabaquismo y también el estrés, y el foco está puesto en la prevención y “la promoción de buenos hábitos en materia de salud”.

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