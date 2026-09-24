“Lo único que quiero es un trabajo fijo”: habló la mujer que rompe semáforos y quema contenedores

María Rosa, la mujer de 49 años que rompe sistemáticamente semáforos en la intersección de Avenida Lussich y calle Messina, quiso dar su testimonio en FM GENTE.



“Soy la muchacha que rompe el semáforo y ayer de noche quemé un contenedor”. Así se presentó María Rosa ante esta emisora.



Explicó que lo hace “para llamar la atención” porque no tiene trabajo “y necesita “trabajar urgente”. “Yo por lo menos hago eso, no me encadeno, ni me corto, ni me mato”, añadió.



Al ser consultada por la preocupación que su comportamiento genera en sus vecinos - quienes incluso han denunciado que la mujer porta objetos cortopunzantes con los cuales amenaza a personas -, María Rosa afirmó que no es agresiva. “Soy un ángel caído del cielo”, expresó, asegurando que lo único que quiere “es un trabajo fijo”.



María Rosa explicó que tiene problemas de aprendizaje y que eso le ha dificultado acceder a oportunidades laborales. “La gente me ve así normal y dice que no tengo nada, pero las maestras y la gente que me conoce sabe que tengo un problema”.



También se refirió a sus antecedentes penales por suministro de sustancias estupefacientes, delito por el que fue condenada con cárcel tiempo atrás.



Argumentó que lo hizo “para sobrevivir, para mantenerme yo y a mis hijos”. “Hoy en día mis hijos están los cuatro grandes y ninguno se acuerda de la madre”, añadió.



“Yo no hago macanas todo el tiempo, que me den un trabajo y se dejen de juzgarme y de criticarme”, enfatizó.





Foto: FM GENTE

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