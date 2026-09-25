Hallaron sin vida a un hombre que se encontraba ausente en Maldonado

José Wilker Velozo Barboza, denunciado como ausente desde el 19 de setiembre, fue encontrado sin vida en el vertedero municipal de Maldonado, informó Jefatura de Policía a FM GENTE.



El hombre de 65 años era buscado por la Policía luego de que un familiar denunciara que se había retirado de su domicilio tres días atrás, el 16 de setiembre, y no había regresado.



A partir de la denuncia se activó el protocolo de Personas Ausentes, detalló Jefatura, y se realizaron distintas actuaciones para dar con su paradero, incluyendo el análisis de registros de cámaras de seguridad públicas y privadas.



De las imágenes relevadas surgió que el hombre "habría caído en un contenedor de residuos" de Pan de Azúcar, señala el comunicado policial, y que posteriormente fue trasladado por el camión recolector hasta el vertedero municipal, sin que el personal actuante supiera que allí había un cuerpo.



En el lugar se desplegó un operativo de búsqueda con personal policial y el apoyo de la Intendencia de Maldonado. Tras las tareas realizadas, este viernes fue localizado el cuerpo de José Velozo.



La Policía continúa investigando las circunstancias del hecho.

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