Fernando Tapia: Uruguay está 8% más barato frente a Argentina y Brasil, pero el verano dependerá del bolsillo de los argentinos

El turismo uruguayo comienza a mirar hacia el verano 2026-2027 con algunos indicadores favorables, pero también con interrogantes. Para Fernando Tapia, presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur), la evolución de la economía argentina será uno de los factores decisivos para determinar el desempeño de destinos como Punta del Este y Piriápolis, dijo en conversación con el enviado de FM GENTE a la capital argentina.



En una entrevista realizada durante la Feria Internacional de Turismo (FIT) de Buenos Aires, Tapia señaló que actualmente Uruguay presenta una mejora de precios relativos respecto de sus dos principales vecinos.



“Estamos más o menos 8% más baratos que el año pasado a esta altura comparado con Brasil y también comparado con Argentina”, afirmó.



La mejora cambiaria, sin embargo, representa solamente una parte de la ecuación.



EL BOLSILLO DE LOS ARGENTINOS ES LA GRAN INCÓGNITAD



Tapia sostuvo que, en el caso argentino, no alcanza con observar el tipo de cambio. También resulta fundamental analizar cuánto dinero les queda disponible a las familias después de atender sus gastos habituales.



Según explicó, Argentina atraviesa un proceso de estabilización económica acompañado por ajustes en las tarifas de los servicios públicos.



Aunque la inflación viene descendiendo, indicó que algunos de esos costos aumentaron por encima del promedio, afectando el poder adquisitivo de la gente.



“El ingreso disponible de las familias argentinas, en términos reales, según la última medición que hace una encuesta privada en Argentina, está casi 7% por debajo a junio de este año”, señaló.



Tapia aclaró, no obstante, que observa una evolución favorable de ese indicador.



Si la recuperación continúa durante los próximos meses, entiende que Uruguay podría encontrarse ante un escenario más favorable.



“En la medida de que lleguemos sobre fin de año con el ingreso real disponible de las familias argentinas recompuesto, podemos tener un verano, ojalá mejor que el anterior, más parecido al verano de 24-25”, expresó.



Para Punta del Este, Piriápolis y también la costa de Rocha, esta evolución resulta particularmente importante debido al peso que mantiene el producto de sol y playa y a su fuerte concentración de actividad durante los meses de verano.



MEJORES PERSPECTIVAS DESDE BRASIL



El escenario brasileño genera mayores expectativas en la Cámara de Turismo. El dirigente considera que podría registrarse un crecimiento en la llegada de visitantes brasileños, precisamente por la mejora que Uruguay presenta actualmente en términos relativos de precios.



“En este momento estamos más baratos que el año pasado con respecto a Brasil a esta misma altura”, explicó. La combinación de ambos mercados será uno de los aspectos centrales para determinar el resultado de la temporada.



FIT: “ESTAR PRESENTE EN UNA OBLIGACIÓN INELUDIBLE"



Tapia realizó además una evaluación positiva de la participación uruguaya en la FIT. Consideró que los resultados comerciales concretos deberán analizarse posteriormente, pero destacó la dimensión de una feria que definió como la más relevante del sector turístico al sur del mundo.



Para Uruguay, agregó, la presencia adquiere todavía mayor importancia porque se desarrolla precisamente en su principal mercado de turismo receptivo.



“Argentina es el mercado más importante de turismo receptivo que tenemos. Entonces estar presente acá es una obligación ineludible”, sostuvo.



Tapia destacó que la feria ocupa aproximadamente 38.000 metros cuadrados y reúne destinos relevantes tanto de la región como de otros lugares del mundo.



EL SECTOR PRIVADO BAJÓ PRECIOS EN TÉRMINOS REALES



Más allá de la promoción, Tapia sostuvo que los operadores privados han realizado un esfuerzo para recuperar competitividad. Según su evaluación, las tarifas hoteleras y los precios de la gastronomía y otros servicios turísticos son, en términos reales, inferiores a los de años anteriores.



Para el presidente de Camtur, se trata de una apuesta empresarial destinada a sostener la demanda en un mercado regional donde diferentes destinos compiten por los mismos turistas. Al mismo tiempo, consideró necesario que Uruguay coloque al turismo en un lugar de mayor relevancia dentro de su estrategia económica.



“Tenemos la gran oportunidad de que Uruguay en algún momento piense en el turismo como un aspecto central de la estrategia de desarrollo del país, cosa que todavía no pasa”, sostuvo.



CRITICAS POR EL RECORTE AL MINISTERIO DE TURISMO



Tapia fue crítico con la reducción presupuestal prevista para el Ministerio de Turismo. “Fue una muy mala señal el hecho del recorte del presupuesto del Ministerio de Turismo”, afirmó.



Según expresó, se trata de una reducción del entorno del 3% (26 millones de pesos) y, de acuerdo con la información que maneja Camtur, no afectaría específicamente los recursos destinados a promoción. De todas formas, entiende que reduce la capacidad general del Ministerio, organismo que tiene entre sus cometidos la promoción internacional del país.



Tapia contrapuso esta decisión con otras medidas gubernamentales que considera positivas para el sector. En ese sentido destacó la devolución del 100% del IVA en gastronomía, tras cierta incertidumbre se volvió a renovar el beneficio fiscal para visitantes extranjeros.



Según señaló, la medida regirá desde el 15 de noviembre hasta el 30 de abril y contempla la devolución del 100% del IVA correspondiente a gastronomía. Tapia consideró especialmente relevante la decisión debido al peso que tiene ese rubro dentro del gasto realizado por los turistas.



Para Camtur, este tipo de medidas contribuye a reducir las diferencias de precios con otros destinos y mejorar la capacidad de Uruguay para competir regionalmente.



INCENTIVO A LAS AEROLÍNEAS



El dirigente empresarial también valoró los incentivos dirigidos a mejorar la conectividad aérea. Mencionó la implementación de un mecanismo de “cash rebate” para las aerolíneas, destinado a favorecer el desarrollo de nuevas conexiones y aumentar el flujo de pasajeros.



Como lo informó en estos días FM GENTE, se destinarán 2 millones y medio de dólares para esta iniciativa que contempla un incentivo de US$ 20 por cada pasaje incremental vendido a pasajeros no residentes.



Tapia consideró que el instrumento avanza en la dirección adecuada, aunque advirtió que conseguir nuevas rutas constituye solamente el primer paso. Para que esas conexiones puedan mantenerse en el tiempo, explicó, será indispensable generar suficiente demanda.



Por ese motivo insistió en la necesidad de invertir fuertemente en promoción internacional.



También mencionó el proyecto sobre competitividad enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento y que, según señaló, obtuvo respaldo de todos los partidos en el Senado. Aclaró que la iniciativa por sí sola no resolverá los problemas de competitividad del turismo, aunque la consideró una señal favorable.



"TENEMOS CLAROSCUROS"



Tapia resumió el escenario actual del turismo uruguayo como una combinación de elementos positivos y negativos. Por un lado aparece una mejora de la competitividad cambiaria frente a Argentina y Brasil, beneficios fiscales para extranjeros, incentivos a las aerolíneas y el esfuerzo del sector privado sobre sus precios.



Por otro, Camtur observa con preocupación el recorte de recursos del Ministerio y mantiene la incertidumbre respecto de la capacidad de consumo de las familias argentinas. Para Maldonado, esa última variable será especialmente relevante.



Con Punta del Este y Piriápolis fuertemente vinculados al mercado regional y al turismo de verano, las próximas semanas comenzarán a mostrar si la mejora de la competitividad se traduce finalmente en reservas.



“Tenemos claroscuros”, sintetizó Tapia, quien aseguró que el sector privado continuará trabajando junto con el sector público para mejorar la posición de Uruguay en un mercado turístico sudamericano que definió como cada vez más competitivo.











(Foto y producción: Enviado especial de FM GENTE a Buenos Aires)

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