Desesperada búsqueda en Maldonado: Fiscalía investiga el caso de una perra robada hace un año y su familia sigue buscándola

Hace un año, una familia de Maldonado busca a su perra, una salchicha arlequín de dos años que desapareció el 14 de setiembre de 2025 en barrio Scalone.



De acuerdo con la denuncia, una persona habría ingresado al la vivienda y se habría llevado al animal. En ese momento, la familia comenzó una búsqueda que continúa hasta hoy.



Una de las situaciones que forma parte de la investigación ocurrió en las inmediaciones del predio ferial de Maldonado. La persona habría pasado por el lugar con la perra y, cuando regresó, las cámaras de seguridad registraron que ya no llevaba al animal.



Con el avance de la denuncia también surgió información sobre una persona que habría adquirido la perra y posteriormente la habría llevado a una veterinaria, donde se le realizó una ecografía.



Además, la familia logró aportar un comprobante de pago en el que figura el nombre de quien habría abonado por el animal. Sin embargo, en ese momento no hubo novedades sobre el paradero de la perra.



La denuncia había sido archivada, pero posteriormente se presentó un pedido de desarchivo junto con una ampliación. También declaró una persona que manifestó haber visto al animal.



Actualmente, Fiscalía investiga lo sucedido y busca determinar qué ocurrió con la perra y dónde puede encontrarse. La dueña, además, cuenta con asesoramiento legal de una abogada durante el proceso.



A un año de su desaparición, la familia continúa intentando encontrarla y conocer qué pasó con el animal.

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