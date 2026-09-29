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Maldonado, viento, advertencia amarilla
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16:30

Maldonado bajo advertencia amarilla por vientos fuertes y persistentes

La advertencia comenzó a regir a las 15:00 horas de este martes y se mantendrá vigente hasta 00:00 del miércoles.

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Todo el departamento de Maldonado se encuentra bajo advertencia amarilla. El Instituto Uruguayo de Meteorología informó que el área será afectada por vientos sostenidos del SW con velocidades entre 40-60 km/h y rachas que pueden alcanzar los 60-80 km/h.

La advertencia comenzó a las 15:00 horas de este martes y se mantendrá hasta las 00:00 del miércoles.

Inumet recomienda mantenerse informado ante eventuales cambios o actualizaciones.
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