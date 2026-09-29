Maldonado bajo advertencia amarilla por vientos fuertes y persistentes

La advertencia comenzó a las 15:00 horas de este martes y se mantendrá hasta las 00:00 del miércoles.
Inumet recomienda mantenerse informado ante eventuales cambios o actualizaciones.
Inumet informó que un ciclón extratropical afecta al departamento con precipitaciones persistentes y vientos del sureste.
El aviso rige desde la mañana de este viernes y abarca principalmente el sur del departamento.
Fuertes ráfagas de viento, descenso de temperatura y condiciones adversas en la costa afectan a varias localidades del departamento.
La advertencia de Inumet regía hasta las 20:00 horas pero a esa hora se volvió a actualizar con un menor área hasta las 06:00 del domingo.