Maldonado bajo advertencia amarilla por vientos fuertes y persistentes

Todo el departamento de Maldonado se encuentra bajo advertencia amarilla. El Instituto Uruguayo de Meteorología informó que el área será afectada por vientos sostenidos del SW con velocidades entre 40-60 km/h y rachas que pueden alcanzar los 60-80 km/h.



La advertencia comenzó a las 15:00 horas de este martes y se mantendrá hasta las 00:00 del miércoles.



Inumet recomienda mantenerse informado ante eventuales cambios o actualizaciones.

Volver atrás