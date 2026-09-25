Centro de Inmobiliarias de Piriápolis se pronunció tras la detención de operador inmobiliario involucrado en la venta de terrenos con documentos falsos

Este viernes el Centro de Inmobiliarias de Piriápolis emitió un comunicado tras tomar conocimiento de la banda dedicada a vender terrenos en Punta Negra que adquirían con documentos falsos. El operador inmobiliario detenido el jueves en el Aeropuerto de Carrasco pertenecía a la institución.



“Rechazamos categóricamente cualquier actividad ilícita, maniobra fraudulenta o actuación contraria a la ética profesional que pueda afectar la buena fe de los compradores, la seguridad jurídica y la confianza en la actividad inmobiliaria”, comenzó el comunicado al que accedió FM GENTE.



“Atendiendo a la trascendencia pública de los hechos y mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes, el CIP ha resuelto disponer la suspensión preventiva de la calidad de socio del operador involucrado, hasta tanto la Justicia competente se expida”, agregó.



“El CIP reafirma su compromiso con la honestidad, la transparencia, la ética profesional y las buenas prácticas, principios que deben regir el ejercicio de la actividad inmobiliaria y la relación con la comunidad”, concluyó.

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