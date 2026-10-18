Aquarmark cumplió 18 años en Maldonado con el foco puesto en la calidad del servicio

De León recordó que el proyecto comenzó de forma humilde, junto a su entonces socio y con el apoyo de un galpón que les permitió preparar los primeros equipos. Tras viajar a Buenos Aires para conocer un modelo de baño químico que le interesaba, incorporó 60 unidades y comenzó a desarrollar el negocio.



Con el paso del tiempo, la empresa amplió sus servicios y logró trabajar con importantes compañías y con la Intendencia de Maldonado. Actualmente, Aquamark brinda servicios en distintos puntos de la costa, desde José Ignacio hasta Solís.



Para De León, una de las claves del crecimiento ha sido apostar a la calidad y al mantenimiento permanente de los baños. En ese sentido, destacó la importancia de contar con personal que supervise la higiene durante los eventos y garantice que las instalaciones se encuentren en buenas condiciones.



“Si no formamos un equipo, es imposible que una empresa pueda crecer”, sostuvo, al explicar que la selección y preparación de los trabajadores es una parte fundamental de su tarea. De cara a la temporada, la empresa llega a contar con unas 80 personas para atender los distintos servicios.



Baños de lujo y atención durante los eventos



Otro de los aspectos destacados por el empresario es la incorporación de baños de lujo sobre ruedas, diseñados para ofrecer comodidades similares a las de un baño convencional. Estas unidades cuentan con aire acondicionado, música y sistemas independientes para el agua potable y los residuos.



De León recordó especialmente el servicio brindado durante un casamiento que tuvo amplia repercusión, donde el equipo recibió felicitaciones por la limpieza, el cuidado de las instalaciones y la atención.



El empresario también señaló que el baño suele quedar en segundo plano durante la organización de una fiesta, pese a que las condiciones de higiene pueden influir directamente en la experiencia de los asistentes. Por eso, remarcó la importancia de contratar el servicio con personal dedicado exclusivamente a su mantenimiento.



La empresa busca mantener ese estándar en cada lugar donde trabaja. De León explicó que, además de la infraestructura, el trato con el público y el compromiso de los trabajadores son parte de la identidad del servicio.



Un aniversario compartido con el equipo



Al recordar estos 18 años, De León expresó su satisfacción por el camino recorrido y destacó el acompañamiento de su familia, su pareja, sus hijos, su socio y los trabajadores que forman parte de la empresa.



El aniversario fue celebrado junto al equipo, en una instancia que el propietario considera importante para reconocer el aporte de quienes hacen posible el funcionamiento y el crecimiento de Aquamark.



Desde FM GENTE saludamos a Alejandro De León y a todo el equipo de Aquamark por estos 18 años de trayectoria, trabajo y crecimiento, y les deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa.

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