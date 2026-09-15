Un buque estudia la costa de Punta del Este para definir dónde desembarcará el cable submarino que conectará Uruguay con las Malvinas

Un buque especializado en estudios del fondo marino recorre por estas horas la costa de Punta del Este para determinar dónde llegará a tierra un nuevo cable submarino de telecomunicaciones que conectará Uruguay con las Islas Malvinas, según informó el periodista de FM GENTE Marcelo Gallardo en su cuenta de X.



Se trata del Fugro Supporter, un buque de 76 metros de largo perteneciente a la empresa holandesa Fugro, especializada en estudios y relevamientos del fondo marino.



Durante este martes, la embarcación navegó en forma paralela a la costa de Punta del Este, entre la desembocadura del arroyo Maldonado y Playa La Olla. El recorrido se realizó siempre a menos de una milla náutica de la costa, con desplazamientos lentos y repetidos de ida y vuelta.



El buque fue observado en esta zona durante la jornada de este martes y también había realizado recorridos similares semanas atrás.



El objetivo de estos trabajos es determinar el punto exacto donde el cable submarino tocará tierra en Playa Brava. El nuevo tendido tendrá unos 2.000 kilómetros de extensión y forma parte de un proyecto impulsado por el gobierno británico, con una inversión estimada en US$ 120 millones.



La elección de Playa Brava tiene además una particularidad. A diferencia de la bahía de Maldonado, donde ya llegaron otros cables, esta zona está directamente sobre el océano Atlántico.



La bahía de Maldonado, en cambio, se encuentra sobre el Río de la Plata, cuya administración está contemplada en el tratado firmado entre Uruguay y Argentina en 1973. Por ese motivo, la elección de Playa Brava permitiría evitar que el nuevo tendido involucre a Argentina en su llegada a tierra.



La costa de Punta del Este ya cuenta con infraestructura de este tipo. En la zona desembarcan los cables submarinos Tannat y Firmina, y el nuevo proyecto convertiría a este tramo de la costa en uno de los principales puntos de llegada de cables submarinos de telecomunicaciones del país.



Según información de la Administración Nacional de Puertos, el Fugro Supporter realizó cuatro escalas en Montevideo entre 2025 y 2026. En uno de esos viajes llegó directamente desde las Islas Malvinas.



Sin embargo, ante consultas sobre el proyecto, la Cancillería uruguaya señaló que desconocía su existencia.





(Foto: Marcelo Gallardo vía X)

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