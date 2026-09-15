Postergaron por segunda vez la audiencia por el reexamen forense de Pepa Almendra y su familia reclamó frente al Centro de Justicia

Familiares y amigos de Pepa Almendra se congregaron este martes frente al Centro de Justicia de Maldonado para reclamar por las nuevas postergaciones de la audiencia en la que se debía analizar el pedido de un reexamen forense.



Patricia Vergara, tía de Pepa, fue la encargada de leer un comunicado en representación de la familia. La joven fue hallada sin vida el 28 de julio de 2026 en la Parada 5 de la Playa Mansa.



Explicó que la familia había sido convocada inicialmente a una audiencia para el 8 de setiembre. Esa instancia fue postergada a pedido de la Fiscalía debido al volumen de trabajo existente en su turno y se fijó una nueva fecha para este martes 15 de setiembre.



La familia señaló que sus abogados presentaron el 11 de setiembre un escrito ante el juzgado penal de décimo primer turno para solicitar que la audiencia se mantuviera en la fecha establecida.



Sin embargo, según relató Vergara, menos de 24 horas antes de la audiencia se les comunicó que tampoco se realizaría debido al volumen de trabajo de la jueza de paz subrogante en su sede de origen.



El pedido de la familia apunta a que se realice un reexamen forense. Vergara sostuvo que, a criterio de los familiares, el informe forense es “vago, impreciso y carente de rigor científico”.



“Queremos conocer la verdad sobre la muerte de Pepa y ejercer los derechos y las garantías que la Constitución y la ley nos reconocen”, afirmó.



La tía de la joven aclaró que el objetivo del pedido no es acusar a ninguna persona ni anticipar conclusiones, sino que se realicen los estudios que la familia considera necesarios para despejar dudas sobre la muerte.



“No buscamos acusar a nadie ni anticipar conclusiones. Solo queremos que se realicen todos los estudios necesarios, que no queden dudas sin responder y que ninguna posibilidad deje de ser investigada”, señaló.



Durante la concentración, la familia también cuestionó el impacto emocional que tienen las sucesivas postergaciones de la audiencia.



“Para nosotros cada audiencia implica revivir la muerte de Pepa, prepararnos para enfrentar el dolor y reunir fuerzas para continuar buscando respuestas”, expresó.



La familia sostuvo que no pide un trato especial, sino que se respeten sus derechos y que las demoras administrativas no continúen afectándolos.



Al finalizar la lectura, familiares y amigos repitieron en varias oportunidades: “Verdad y justicia por la muerte de Pepa Almendra”.

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