Lo buscaban por cuatro hurtos, lo encontraron escapando de otro y terminó en prisión

Durante la madrugada del 14 de setiembre, un hombre fue visto mientras robaba dentro de un auto que estaba estacionado sobre Avenida Antonio Camacho, en Maldonado.



El hecho ocurrió sobre las 02:30 y el propietario del vehículo fue alertado sobre lo que estaba sucediendo. Al llegar al lugar, la Policía recibió una descripción del responsable y comenzó a buscarlo por la zona.



Poco después, otro grupo de policías encontró en Avenida Roosevelt a un hombre que coincidía con las características aportadas. Llevaba un bulto consigo y, al notar la presencia policial, salió corriendo.



Fue detenido e identificado como Matías Nicolás Almirón Legarralde, de 28 años, quien cuenta con antecedentes penales.



Almirón también era buscado por otro hurto. La investigación permitió establecer que estaba involucrado en otros cuatro hechos de este tipo, todos cometidos durante el mes de setiembre.



De esta manera, el hombre quedó vinculado a un total de cinco hurtos.



Finalmente, el 15 de setiembre, luego de la audiencia realizada en el Juzgado Letrado de 4.º Turno, la Justicia lo condenó como responsable de cinco delitos de hurto, tres de ellos especialmente agravados.



Deberá cumplir 15 meses de prisión efectiva.

Volver atrás