Múltiples allanamientos en barrios La Sonrisa y Sarubbi culminaron con cuatro condenados

La Brigada Departamental Antidrogas realizó, este miércoles, cinco allanamientos simultáneos en dos barrios de Maldonado, en el marco de la operación Bastión.



En el barrio La Sonrisa, los efectivos policiales intervinieron en dos viviendas. Allí incautaron 12 envoltorios de cocaína, un arma de fuego calibre 22, 13 cartuchos de diferentes medidas y dos balanzas de precisión.



Por su parte, en el barrio Sarubbi se incautaron dos revólveres calibre 22, un revólver calibre 38, una pistola belga de doble caño calibre 14, una escopeta calibre 24 y 87 cartuchos de 10 calibres diferentes. A esto se sumó la incautación de cocaína, balanzas de precisión y dinero en efectivo.



Además, se detuvieron a cuatro personas que posteriormente fueron condenadas. Eric Ezequiel Gutiérrez Delgado fue condenado por un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes y un delito de tráfico interno de armas de fuego y municiones, a la pena de dos años y cuatro meses de prisión efectiva.



Cristian Sandin Duarte también fue condenado por un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes a la pena de dos años y dos meses de penitenciaría.



Cristian Fernando Chocho Pérez fue condenado por el mismo delito a la pena de 10 meses de prisión.



Por su parte, R.J.G.D.L fue condenado por un delito de tráfico interno de armas de fuego, a la pena de ocho meses de prisión la cual será sustituida por un régimen de libertad a prueba por igual plazo.

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