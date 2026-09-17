Más de 40 películas se exhiben con entrada gratuita en el 14° Festival Cinefem de Punta del Este

El Municipio de Punta del Este es sede de la 14a. edición de CineFem. El festival ofrece una propuesta que incluye proyecciones de más de 40 películas de diferentes países, además de conversatorios y competencia de cortos.



La apertura del evento, ayer miércoles, contó con la proyección de un documental dedicado a la vida y obra del legendario actor y humorista argentino Luis Sandrini. El largometraje, dirigido por su hija Sandra Sandrini, rescata tanto la faceta íntima del artista como el impacto de su legado.



En declaraciones a FM GENTE, la realizadora compartió los desafíos de la producción: "Mi papá hizo su familia de grande y yo tuve que investigar mucho sobre él y sobre su obra, que duró tantos años. Me reencontré con mi papá desde otros lugares y eso fue muy grande para mí". Asimismo,

Sandra Sandrini destacó que el principal objetivo del film fue "volver a traerlo para transmitir eso tan mágico que él producía en la gente, un cariño inexplicable que se mantiene intacto hasta el día de hoy".



La pieza audiovisual destaca por una edición especial que entrelaza pasajes de sus películas más icónicas con material de archivo y entrevistas inéditas.



El festival continuará desarrollando su programación durante toda la semana en las instalaciones del Municipio. Quienes deseen conocer el cronograma completo pueden acceder al portal oficial del evento en festivalesdepuntadeleste.com.

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