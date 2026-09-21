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ausente, adolescente, San Carlos
Policiales y Judiciales
16:40

Buscan a un adolescente de 17 años que está ausente desde principios de mes

Dalis Ángel Acosta Parodi se ausentó de su domicilio en San Carlos entre el 6 y el 7 de setiembre. Según la información difundida por el Ministerio del Interior, tomó un ómnibus hacia Montevideo y luego tenía previsto dirigirse a Artigas.

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El Ministerio del Interior solicita la colaboración de la población para ubicar a Dalis Ángel Acosta Parodi, de 17 años, quien se encuentra ausente de su domicilio en la ciudad de San Carlos.

El adolescente se ausentó entre el 6 y el 7 de setiembre. De acuerdo con la información difundida, tomó un ómnibus con destino a Montevideo y posteriormente se dirigiría a la ciudad de Artigas.

Al momento de ausentarse llevaba un bolso con ropa, un celular, dinero y su documento de identidad.

Quienes puedan aportar información sobre su paradero pueden comunicarse al 911, al 2030 4638 de Personas Ausentes, disponible las 24 horas, o concurrir a la seccional policial más cercana.

También se encuentra disponible el correo [email protected].
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