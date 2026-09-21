Buscan a un adolescente de 17 años que está ausente desde principios de mes

El adolescente se ausentó entre el 6 y el 7 de setiembre. De acuerdo con la información difundida, tomó un ómnibus con destino a Montevideo y posteriormente se dirigiría a la ciudad de Artigas.
Al momento de ausentarse llevaba un bolso con ropa, un celular, dinero y su documento de identidad.
Quienes puedan aportar información sobre su paradero pueden comunicarse al 911, al 2030 4638 de Personas Ausentes, disponible las 24 horas, o concurrir a la seccional policial más cercana.
También se encuentra disponible el correo [email protected].