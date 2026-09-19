Luis Lacalle Ponce de León se suma a Gran Hermano Uruguay como panelista y su incorporación genera repercusión en Argentina

La primera edición uruguaya de Gran Hermano comienza a completar las piezas de su equipo a pocas horas del estreno. Una de las incorporaciones que despertó mayor atención es la de Lacalle Ponce de León, quien dará así un nuevo paso en su exposición pública al ingresar a la televisión abierta.



El joven desarrolla desde hace tiempo actividad en las redes sociales, particularmente con contenidos relacionados con la música y la industria musical, y cuenta con alrededor de 60.000 seguidores en Instagram.



Ahora ocupará uno de los lugares en el panel encargado de debatir las estrategias, conflictos, alianzas y acontecimientos que se produzcan entre los participantes.



LAURA UBFAL CUESTIONÓ SU INCORPORACIÓN



La noticia cruzó rápidamente el Río de la Plata y tuvo repercusión entre periodistas argentinos vinculados históricamente al formato.



Laura Ubfal, conocida periodista de espectáculos y por su participación en los debates de las ediciones argentinas de Gran Hermano, se refirió a la incorporación del hijo del exmandatario a través de su cuenta de X.



“Primicia, en todos lados se teje nepotismo”, escribió Ubfal al divulgar la información.



La periodista puso de esa manera el foco en el vínculo familiar del nuevo panelista con el expresidente y cuestionó los criterios utilizados para su incorporación al programa.



La expresión de Ubfal constituye una valoración de la periodista argentina y no implica, por sí misma, que la contratación responda efectivamente a nepotismo.



OTROS PANALISTAS



La incorporación de Lacalle Ponce de León amplía un equipo que ya cuenta con otros nombres conocidos. Uno de ellos es el argentino Gastón Trezeguet, protagonista de la primera edición de Gran Hermano Argentina y posteriormente convertido en uno de los analistas habituales del formato.



También estará la comunicadora uruguaya Natalie Yoffe, quien había anunciado públicamente su participación durante un programa de streaming.



La integración de figuras con perfiles diferentes busca acompañar desde el estudio el desarrollo de un programa que tendrá por primera vez una edición específicamente uruguaya.



DEBUTA GRAN HERMANO URUGUAY



Gran Hermano Uruguay se estrenará eSTE domingo 20 de setiembre, a las 21:15, por Canal 10, inmediatamente después de Subrayado Central. La conducción estará a cargo de Eduardo “Colo” Gianarelli, quien encabezará las galas y será el principal nexo entre el estudio y los participantes.



La producción seleccionó a 21 concursantes después de un proceso de casting realizado en diferentes puntos del país.



Con el ingreso de los participantes comenzará formalmente la competencia y, con ella, la convivencia, las nominaciones, las estrategias y las eliminaciones determinadas por el formato.



El estreno significará además el desembarco de Gran Hermano con una edición propia en la televisión uruguaya, después de años de fuerte seguimiento en el país de las versiones realizadas en Argentina.



A pocas horas de que se abran las puertas de la casa, la integración de Luis Lacalle Ponce de León al panel suma un ingrediente inesperado al lanzamiento y ya instaló el programa en la conversación pública incluso antes de que ingrese el primer participante.

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