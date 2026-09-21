Crearán un Centro de Interpretación en Pueblo Gaucho para rescatar la identidad criolla

La Dirección de Patrimonio de la Intendencia de Maldonado anunció la creación de un Centro de Interpretación de la Historia del Gaucho, un espacio cultural y turístico diseñado para explicar, revalorizar y dar a conocer las tradiciones, la vida rural y el rol histórico del gaucho.



"Mucha gente no sabe que el primer lugar donde se escribió en un papel la palabra 'gaucho' fue en Maldonado, por el Comandante Maldonado en 1767 en una sumaria, y nuevamente en 1771", señaló a FM GENTE el director de Patrimonio, Andrés De León.



“Vimos la necesidad de contar la historia. Estamos armando este proyecto con apoyo de la tecnología. El gaucho cumplió un papel muy importante en Maldonado”, enfatizó el jerarca en una entrevista con la Página Central de la Revista.



De esta manera, De León apuesta a reactivar este parque temático con nuevas propuestas. Otra de ellas es EnCanto Criollo, un concurso de canto que busca fortalecer las raíces de la música folclórica. El certamen tendrá lugar en el mes de octubre en Pueblo Gaucho. Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 25 de setiembre y los interesados deben ser mayores de 15 años y residir en el departamento.



“El objetivo es que, al finalizar el periodo, todo el mundo hable de Pueblo Gaucho. Para eso estamos trabajando fuertemente en gestión cultural”, expresó.



PATRIMONIO EN PUEBLO GAUCHO



El parque temático Pueblo Gaucho será uno de los escenarios de las celebraciones del Día del Patrimonio. Según adelantó De León a FM Gente, las actividades se llevarán a cabo el sábado 3 y el domingo 4 de octubre.



Entre las propuestas que se podrán disfrutar en esas jornadas se encuentran las clases abiertas de cómic, taller de ensamblaje y talla en madera liderado por el docente Boris Romero, diseñado para niños, adolescentes y público en general.



Asimismo, la docente María Varela dictará el taller de sonajas prehispánicas "El sonido del origen", un espacio que invita a explorar la cerámica precolombina.



Además, habrá talleres de canto para niños y adultos, e intervenciones de danza tradicional en distintos puntos del parque. La programación completa estará disponible en los próximos días.

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