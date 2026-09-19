Imputaron a encargado de un edificio en Punta del Este por alquilar un apartamento sin permiso del dueño

El caso comenzó a investigarse en junio de este año, tras una denuncia radicada en la Seccional Décima de Punta del Este. El propietario de un apartamento ubicado en la calle Julio Herrera Reissig denunció que, tras regresar al país luego de un largo período en el exterior, constató que su inmueble se encontraba ocupado por personas desconocidas.



Efectivos policiales de la seccional realizaron las averiguaciones correspondientes e identificaron al ocupante de la vivienda. Al ser citado por las autoridades, el hombre declaró que residía allí de forma legítima, ya que había firmado un contrato de alquiler por dos años con el encargado del edificio, a quien incluso ya le había abonado la totalidad del dinero correspondiente a ese período.



Al tomarle declaración al encargado de 59 años, la Policía y la Fiscalía Letrada de 5° Turno confirmaron que el trabajador no contaba con ningún tipo de autorización del propietario para arrendar el inmueble, y que el dueño desconocía por completo estas maniobras.



Tras la audiencia judicial llevada a cabo este viernes 18, el hombre fue formalizado por la presunta comisión en calidad de autor de un delito de estafa con un delito de usurpación en calidad de coautor. Se le impuso como medidas cautelares la fijación de domicilio y la prohibición de salir del país sin autorización previa por un período de 120 días, mientras avanza el proceso judicial.

Volver atrás