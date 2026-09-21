Intendencia de Maldonado presenta variada agenda gratuita para disfrutar las vacaciones de primavera en familia

Las actividades por las vacaciones de primavera tendrán lugar en el Teatro de la Casa de la Cultura de Maldonado (Rafael Pérez del Puerto y Román Guerra). Según informó la Dirección General de Cultura de la comuna, todas las funciones comenzarán a las 15:00 horas. El acceso al recinto es libre y por orden de llegada hasta completar el aforo de la sala.



Lunes 21: el ciclo abre con la obra de títeres de mesa Ema y Oli: instrucciones para volar, a cargo de la Compañía La Taller. Bajo la dirección de Rafael Curci, el espectáculo fusiona técnicas de teatro de objetos, sombras, proyecciones y luz negra para invitar al público a un viaje espacial hacia mundos desconocidos.



Martes 22: se proyectará el largometraje animado Anina, dirigido por Alfredo Soderguit y presentado por la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU). La película, de 80 minutos de duración, narra las peripecias de una niña de 10 años que transforma un castigo escolar en un viaje de crecimiento y generosidad.



Miércoles 23: el entretenimiento musical llegará de la mano del Payaso Papanata y su show Energía positiva - La cocina musical. Una propuesta interactiva donde el personaje cocinará una receta mágica combinando canciones y títeres para descubrir la palabra clave que salvará al mundo.



Jueves 24: el cierre del ciclo estará a cargo de Becho, película infantil de 70 minutos dirigida por José Infantozzi (también presentada por ACAU). El film aborda la vida de Gerardo Matos Rodríguez, conocido como Becho, el compositor del célebre tango "La Cumparsita". Becho es un niño diferente que tiene la capacidad de percibir la pasión en forma de energía dorada, traslúcida y luminosa. En esta película la realidad y la imaginación se entrelazan en un viaje que celebra la sensibilidad, la música y la creatividad infantil.

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