Cayó un conocido ladrón de autos mientras vendía la nafta de una camioneta recién robada

El dueño de una camioneta denunció ante el Destacamento Cerro Pelado, la mañana del 14 de noviembre, que le habían sustraído su vehículo que se encontraba estacionado en el domicilio de un amigo, ubicado sobre la calle Cuareim de Maldonado.



Horas más tarde, alrededor de las 15:00 de esa misma jornada, efectivos del Área de Investigaciones de la Zona Operacional II recibieron información que alertaba sobre un individuo ofreciendo nafta a la venta en el barrio San Martín.



Ante el aviso, un equipo policial se desplazó hacia la zona indicada. Al arribar, los investigadores avistaron a Oscar Luciano Fontes Valentín, de 39 años, caminando con dos bidones cargados de combustible en dirección al vehículo que había sido reportado como hurtado horas antes, procediendo de forma inmediata a su detención y a la recuperación de la camioneta.



El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía Letrada de 4to Turno y finalmente, tras su comparación en el juzgado correspondiente, el hombre fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de hurto agravado. Deberá cumplir una pena de 13 meses de prisión.



AMPLIO HISTORIAL DELICTIVO



Fontes Valentín cuenta con un extenso prontuario vinculado principalmente al robo de autos en el departamento. En el 2016 fue condenado por robar un rodado marca Suzuki estacionado frente a un domicilio en la calle Ramírez de San Carlos.



En 2019 recibió una condena por el hurto de un vehículo que fue encontrado en el barrio Perlita. En 2022 volvió a ser condenado tras robar una camioneta que estaba estacionada en la calle Manuel Oribe, en Maldonado, y en febrero de 2025 recibió una pena de 20 meses de prisión tras comprobarse su vínculo con una banda delictiva integrada por cuatro personas, responsable del robo de un auto en el barrio Altos de la Laguna (el 17 de febrero) y de otro vehículo una semana después en el balneario Buenos Aires.

Firma editorial: Redacción FM GENTE