Fiscalía pidió hasta seis años y medio de prisión para expresidentes de la Junta Departamental de Maldonado

La Fiscalía solicitó penas de hasta seis años y seis meses de prisión para tres expresidentes de la Junta Departamental de Maldonado, en el marco de una causa por presuntas irregularidades vinculadas a delitos de fraude especialmente agravado y falsificación ideológica por funcionario público.



Los acusados, que son investigados desde hace varios meses, José Luis Sánchez, Darwin Correa y Alexandro Infante, ocuparon la presidencia de la Junta Departamental de Maldonado por el Partido Nacional.



De acuerdo con lo informado por el periodista Eduardo Preve a través de sus redes sociales, según surge del escrito de acusación, para Sánchez se solicitaron seis años y seis meses de penitenciaría, seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de 1.000 unidades reajustables. La Fiscalía lo considera coautor de los delitos de fraude especialmente agravado y falsificación ideológica por funcionario público.



En el caso de Correa, el pedido es de seis años de prisión, seis años de inhabilitación y una multa de 750 unidades reajustables. La acusación le atribuye los mismos delitos, pero en calidad de autor.



Por su parte, para Infante se solicitaron cuatro años de penitenciaría, cinco años de inhabilitación para ocupar cargos públicos y una multa de 170 unidades reajustables. Además de los delitos de fraude especialmente agravado y falsificación ideológica, se le atribuye abuso de funciones especialmente agravado.

Firma editorial: Redacción FM GENTE