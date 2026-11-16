Cuatro emprendimientos de Maldonado recibirán fondos del MIEM para impulsar sus proyectos

Los emprendimientos elegidos recibirán fondos no reembolsables de hasta $450.000 para llevar adelante sus proyectos. El monto total que se distribuirá entre los beneficiarios asciende a $6.344.042.
En el caso de Maldonado, los emprendimientos seleccionados corresponden a distintos rubros: producción de lencería y prendas de primera piel con fibra natural de bambú, una boutique de helados, una empresa de reciclaje de polietileno y una fábrica de productos de cerámica y porcelana.
Los proyectos presentados apuntan a mejorar la producción, incorporar nuevas tecnologías, promover la sostenibilidad, mejorar la eficiencia energética y fortalecer los canales de comercialización.