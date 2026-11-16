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Cuatro emprendimientos de Maldonado recibirán fondos del MIEM para impulsar sus proyectos

Las empresas fueron seleccionadas en la convocatoria Mujeres que Transforman 2026, que recibió 134 propuestas de todo el país. Los apoyos económicos serán de hasta $450.000 por emprendimiento.

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Cuatro emprendimientos de Maldonado liderados por mujeres fueron seleccionados en la convocatoria Mujeres que Transforman 2026 del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM).En total, se recibieron 134 propuestas de distintos puntos del país y fueron seleccionadas 20 empresas y cooperativas de nueve departamentos.

Los emprendimientos elegidos recibirán fondos no reembolsables de hasta $450.000 para llevar adelante sus proyectos. El monto total que se distribuirá entre los beneficiarios asciende a $6.344.042.

En el caso de Maldonado, los emprendimientos seleccionados corresponden a distintos rubros: producción de lencería y prendas de primera piel con fibra natural de bambú, una boutique de helados, una empresa de reciclaje de polietileno y una fábrica de productos de cerámica y porcelana.

Los proyectos presentados apuntan a mejorar la producción, incorporar nuevas tecnologías, promover la sostenibilidad, mejorar la eficiencia energética y fortalecer los canales de comercialización.
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