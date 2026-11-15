Euforia del Libro: Pedro Bordaberry y otros autores participarán de varias presentaciones este lunes

La programación comenzará a las 17:30 horas en la Azotea de Haedo, ubicada en las calles La Azotea y Del Museo. Allí se presentará Tiempo de redacciones: Zelmar Michelini, periodista (1939-1976), de Salvador Neves, y El mejor lugar, el peor momento, de Jorge Burel, con presentación de Miguel Mutto.



A las 18:30 horas será el turno de Aquel humo negro, de Emerson de los Santos, que será presentado por Tomás Friedmann. Más tarde, a las 19:30 horas, Pedro Bordaberry presentará su libro ¡Al trabajo y adelante!, en una actividad que contará con la presentación de Miguel Arregui.



Por otra parte, en la Sala de Prensa Ángel Pablo Carbonaro, ubicada en avenida Gorlero y calle 30, las actividades comenzarán a las 18:00 horas con la presentación de Hacia un tejido lector, de Maite González Vallejo López y Joanna Peluffo Velarde. La presentación estará a cargo de Georgina Cerutti.



A las 19:00 horas se realizará un encuentro literario en el que Alejandrina Morelli entrevistará a Damián González Bertolino.

Firma editorial: Redacción FM GENTE