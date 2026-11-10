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Parque Medina culmina el traslado de más de 150 animales y se prepara para convertirse en un espacio público

Los ciervos fueron llevados a una reserva en el departamento de Salto, luego de una jornada de controles sanitarios realizada en conjunto con la Facultad de Veterinaria.

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El Parque Medina, ubicado en San Carlos, finalizó una nueva etapa del proceso de reubicación de animales con el traslado de 50 ciervos dama y 17 muflones.

La medida forma parte de la transformación del predio en un espacio público destinado al disfrute de la población.

El operativo estuvo a cargo del área de Conservación y Bienestar Animal y forma parte de un proceso iniciado en abril de este año, con el objetivo de retirar progresivamente a los animales del parque.

El veterinario Matías Loureiro informó que, hasta el momento, fueron reubicados más de 150 ejemplares de distintas especies, entre ellos 10 pecaríes, 10 tortugas, 30 gansos y 25 cabras.

Sin embargo, algunos animales permanecerán en el predio debido a su avanzada edad. Entre ellos se encuentran una jabalí, una llama y un emú, además de algunos carpinchos y pavos reales.

Con esta medida, el Parque Medina dejará atrás su funcionamiento como espacio de exhibición de animales y avanzará hacia una nueva etapa como lugar de recreación para vecinos y visitantes.
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