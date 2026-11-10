Parque Medina culmina el traslado de más de 150 animales y se prepara para convertirse en un espacio público

El Parque Medina, ubicado en San Carlos, finalizó una nueva etapa del proceso de reubicación de animales con el traslado de 50 ciervos dama y 17 muflones.



La medida forma parte de la transformación del predio en un espacio público destinado al disfrute de la población.



El operativo estuvo a cargo del área de Conservación y Bienestar Animal y forma parte de un proceso iniciado en abril de este año, con el objetivo de retirar progresivamente a los animales del parque.



El veterinario Matías Loureiro informó que, hasta el momento, fueron reubicados más de 150 ejemplares de distintas especies, entre ellos 10 pecaríes, 10 tortugas, 30 gansos y 25 cabras.



Sin embargo, algunos animales permanecerán en el predio debido a su avanzada edad. Entre ellos se encuentran una jabalí, una llama y un emú, además de algunos carpinchos y pavos reales.



Con esta medida, el Parque Medina dejará atrás su funcionamiento como espacio de exhibición de animales y avanzará hacia una nueva etapa como lugar de recreación para vecinos y visitantes.

Firma editorial: Redacción FM GENTE