GENTE O NLINE
AIRE
siniestro fatal, ruta 11 y 85, mujer
Tránsito y Transporte
18:09

Choque entre dos autos dejó una mujer fallecida y un hombre con lesiones graves en ruta 11

La víctima tenía 69 años y murió en el lugar; el otro conductor, de 40 años, fue trasladado con politraumatismos graves.

Compartir:
El siniestro de tránsito ocurrió este miércoles, sobre las 12:55, en la intersección de las rutas 11 y 85, en el departamento de Canelones.

Según informó Policía Caminera, un automóvil circulaba por Ruta 11 de oeste a este cuando impactó contra otro vehículo que circulaba por Ruta 86 e intentaba cruzar Ruta 11 de sur a norte.

Como consecuencia de la colisión frontolateral, la conductora del segundo automóvil, una mujer de 69 años, falleció en el lugar.

El conductor del primer vehículo, un hombre de 40 años, sufrió lesiones graves y fue diagnosticado con politraumatismos graves.

Policía Caminera continúa trabajando para establecer las circunstancias del siniestro.
Compartir:
¿Querés estar informado las 24h? Suscribite gratis a YouTube
CODESA
Lo Último
Lo más visto
Más noticias
Multimedia