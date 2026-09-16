Choque entre dos autos dejó una mujer fallecida y un hombre con lesiones graves en ruta 11

El siniestro de tránsito ocurrió este miércoles, sobre las 12:55, en la intersección de las rutas 11 y 85, en el departamento de Canelones.



Según informó Policía Caminera, un automóvil circulaba por Ruta 11 de oeste a este cuando impactó contra otro vehículo que circulaba por Ruta 86 e intentaba cruzar Ruta 11 de sur a norte.



Como consecuencia de la colisión frontolateral, la conductora del segundo automóvil, una mujer de 69 años, falleció en el lugar.



El conductor del primer vehículo, un hombre de 40 años, sufrió lesiones graves y fue diagnosticado con politraumatismos graves.



Policía Caminera continúa trabajando para establecer las circunstancias del siniestro.

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