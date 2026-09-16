La intendencia informó que se empadronaron 269 vehículos cero kilómetro y realizó más de 1.700 trámites de vehículos y licencias en la última semana

De acuerdo a la comunicación de la intendencia hubo en esta última semana el registro de 269 empadronamientos de rodados cero kilómetros.



La actividad del Departamento de Movilidad mantuvo un importante volumen durante los últimos 7 días, particularmente en las áreas relacionadas con vehículos y permisos para conducir.



Según los datos divulgados por la comuna, la Dirección de Registro de Vehículos contabilizó 713 trámites entre el 9 y el 15 de setiembre. Dentro de ese total se realizaron 125 reempadronamientos y 319 transferencias, además de otras gestiones administrativas.



Por su parte, la Dirección de Licencias de Conducir alcanzó los 1.054 trámites durante el mismo período.



Entre las gestiones efectuadas se encuentran 211 licencias otorgadas por primera vez, 602 renovaciones y 19 duplicados.



A esto se sumaron las evaluaciones para obtener el permiso de conducir. Durante la semana se efectuaron 156 pruebas prácticas para automóviles y 66 para motocicletas.



PASES LIBRE Y BENEFICIOS PARA JUBILADOS



La Intendencia también informó sobre la entrega de beneficios vinculados al transporte colectivo.



En materia de pases libres por discapacidad, fueron concedidos 1.044 permanentes y 324 transitorios.



Asimismo, se otorgaron 717 abonos para jubilados categoría A y 795 correspondientes a la categoría B.



CASI 14.000 ABONOS ESTUDIANTES EN 2026



Otro de los datos destacados corresponde al transporte de estudiantes. El Departamento de Movilidad informó que en lo que va de 2026 fueron otorgados 13.843 abonos estudiantiles.



De ese total, 5.847 corresponden a nuevos abonos y 7.996 a renovaciones.



Las cifras forman parte del balance de actividad que periódicamente realiza la Intendencia de Maldonado sobre los servicios y trámites gestionados por el Departamento de Movilidad.

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