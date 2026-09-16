“Lo que acabás de hacer es de mala fe”: fuerte cruce entre un periodista y el ministro de Economía que se volvió viral

En los minutos finales del video, Leo Sarro pregunta: "El que gana $ 25.000 está repodrido, ¿qué va a pasar con eso? ¿Hay esperanzas con este modelo?".
Oddone le respondió que esa no era una pregunta para esa rueda de prensa, pero respondió lo siguiente:
"Leo, nosotros hemos hecho un conjunto de cosas el año pasado que van exactamente dirigidas a ese colectivo de personas. El salario real está creciendo, el ingreso de los hogares está creciendo, las jubilaciones mínimas están siendo ajustadas de manera verdadera y no como se hacía en el gobierno anterior, por tanto nosotros fundamentalmente atendiendo a la población de menores ingresos, ese es nuestro principal desvelo. Y por supuesto que tenemos que esforzarnos más".
De inmediato, Sarro le contestó, pero esta vez con una afirmación: "Este modelo económico parece el mismo que en la época de (Azucena) Arbeleche".
Oddone decidió retirarse y una vez finalizada la rueda de prensa llamó al periodista: "Vení, vení", se le escucha decir en el video”.
"Lo que acabás de hacer es de mala fe", dice Oddone en los segundos finales del video.
(Imágenes: @leosarro)