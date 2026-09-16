“Lo que acabás de hacer es de mala fe”: fuerte cruce entre un periodista y el ministro de Economía que se volvió viral

Un fuerte cruce entre el periodista Leo Sarro y el ministro de Economía Gabriel Oddone se registró este miércoles en horas del mediodía. El jefe de la cartera brindó una rueda de prensa al salir de las comisiones integradas de Presupuesto y Hacienda en el Senado en el marco del estudio del proyecto de ley de Rendición de Cuentas.



En los minutos finales del video, Leo Sarro pregunta: "El que gana $ 25.000 está repodrido, ¿qué va a pasar con eso? ¿Hay esperanzas con este modelo?".



Oddone le respondió que esa no era una pregunta para esa rueda de prensa, pero respondió lo siguiente:



"Leo, nosotros hemos hecho un conjunto de cosas el año pasado que van exactamente dirigidas a ese colectivo de personas. El salario real está creciendo, el ingreso de los hogares está creciendo, las jubilaciones mínimas están siendo ajustadas de manera verdadera y no como se hacía en el gobierno anterior, por tanto nosotros fundamentalmente atendiendo a la población de menores ingresos, ese es nuestro principal desvelo. Y por supuesto que tenemos que esforzarnos más".



De inmediato, Sarro le contestó, pero esta vez con una afirmación: "Este modelo económico parece el mismo que en la época de (Azucena) Arbeleche".



Oddone decidió retirarse y una vez finalizada la rueda de prensa llamó al periodista: "Vení, vení", se le escucha decir en el video”.



"Lo que acabás de hacer es de mala fe", dice Oddone en los segundos finales del video.





(Imágenes: @leosarro)

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