La Operación Burrow permitió detectar otra boca de drogas en Maldonado: un hombre fue condenado a prisión

La Brigada Departamental Antidrogas de Maldonado continuó con las investigaciones surgidas a partir de la Operación Burrow, que en agosto permitió llevar ante la Justicia a tres hombres que actualmente cumplen condenas por suministro de sustancias estupefacientes.



A partir de las evidencias obtenidas en aquella investigación, los efectivos identificaron dos viviendas que podrían estar relacionadas con la venta de drogas. Con intervención de la Fiscalía de 2.º Turno, se realizaron allanamientos simultáneos.



En una de las viviendas, ubicada sobre calle Solís, en Maldonado, la Policía incautó 12 envoltorios de cocaína, un revólver, dos balanzas de precisión, municiones y celulares.



En el lugar también fue detenido Eric Ezequiel Gutiérrez Delgado, de 39 años, poseedor de antecedentes penales, señalado por la Policía como quien lideraba el negocio de venta de drogas en esa vivienda.



El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía junto con los elementos incautados para continuar con las actuaciones.



El 15 de setiembre, el Juzgado Letrado de Maldonado de 4.º Turno condenó a Gutiérrez como autor penalmente responsable de un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes, en régimen de reiteración real con un delito de tráfico interno de armas de fuego y municiones.



La pena impuesta es de dos años y cuatro meses de penitenciaría, con descuento del tiempo de detención cumplido.

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