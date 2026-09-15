Cima se mostró en contra del estacionamiento tarifado en San Carlos: “Todo lo que sea no generar gasto, yo voy por ese lado”

El alcalde de San Carlos, Luis Cima, habló sobre la posibilidad de implementar un sistema de estacionamiento tarifado en la ciudad y señaló que, en lo personal, no está de acuerdo con generar nuevos gastos para los vecinos.



En diálogo con la Contratapa de la Revista de FM GENTE, Cima explicó que el tema todavía no fue tratado por el Concejo Municipal y que desconoce cuál es la posición de sus demás integrantes.



“En lo personal, trato de evitar todo lo que sea generar gasto”, afirmó el alcalde, quien señaló que antes de pensar en cobrar por estacionar se deberían buscar alternativas para generar nuevos espacios.



Cima reconoció que conseguir lugares para estacionar en el centro de San Carlos “es muy difícil”, pero insistió en que su posición es evitar nuevos costos.



La misma postura planteó al referirse a los radares. Recordó que, cuando se trabajó en la zona de la Ruta 39 vieja, se había planteado instalar un radar ante la necesidad de mejorar la seguridad en el sector.



“Yo dije que no, que radar no”, contó Cima. En su lugar, se colocaron dos cebras rebasables y, según el alcalde, “se ha solucionado el tema”.



Sobre el Paso del Guerrero, Cima informó que las empresas se instalarán en la zona para comenzar con las obras, con una primera etapa que estaría a cargo del gobierno nacional.



El municipio de San Carlos también participará con aportes y propuestas para las siguientes etapas. Entre las ideas planteadas aparece la posibilidad de incorporar una ciclovía cuando se concrete la obra definitiva.



Cima también se refirió a las obras de OSE en San Carlos y explicó que el municipio viene coordinando los trabajos para evitar que las reparaciones de las calles se realicen antes de que finalicen las intervenciones en la red de agua.

Escuchar Audio: Su navegador no soporta la reproducción de audio.