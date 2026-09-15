Caso Caranchos: policía de Maldonado que ha sido reconocida por su labor es una de las condenadas

Según pudo saber FM GENTE, una de las condenadas es funcionaria de la Unidad de Respuesta Policial Móvil (URPM) de Pan de Azúcar y ha recibido reconocimientos oficiales por su labor en el departamento.
La agente fue condenada a la pena de 14 meses de prisión por los delitos de asociación para delinquir, cohecho calificado especialmente agravado y reiterados delitos de uso de indebido de información privilegiada. También se le impuso una multa de 50 UR e inhabilitación especial por un período de dos años.
Además de esta condena, otros siete policías –cuatro mujeres y tres hombres - fueron condenados por los mismos delitos. Un noveno funcionario no aceptó acordar con la Fiscalía el proceso abreviado y fue formalizado con arresto domiciliario.
Esta investigación es llevada adelante por la Fiscalía de Toledo (Canelones). El Ministerio Público identificó a 58 personas como integrantes de una organización nacional encargada de captar ilegalmente víctimas de siniestros de tránsito.
Hasta el momento son 20 las personas condenadas. Entre ellas, el abogado Gustavo Bentos que operaba en Maldonado a través de, por lo menos, un gestor, según pudo saber FM GENTE.
Foto: audiencia de caso caranchos / Montevideo Portal