Ruglio: “Las redes sociales son lo que más afecta la salud mental del futbolista”

El conversatorio - organizado por el multimedio de comunicación y plataforma de eventos Somos Uruguay - tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Solanas y puso foco en la salud mental.



Ignacio Ruglio, presidente del club Peñarol y vecino de Solanas - hace seis meses se mudó a Maldonado – participó del conversatorio y dijo en rueda de prensa que la salud mental en el deporte es un tema “cada día más clave”.



“Hay toda una problemática gigantesca en base a las frustraciones, a la presión de los deportistas con las redes sociales, a la exposición que tienen. Muchas veces se malentiende, porque no es real, que el jugador de fútbol, como es millonario o gana mucho, tiene su vida arreglada y eso es totalmente lo contrario”, consideró.



Ruglio señaló que la institución acompaña a sus jugadores a través de un área médica que crearon específicamente para atender su salud mental, desde que son niños. Criticó que a partir de los 10 años “ya les empiezan a hacer creer que solo vale ganar y hay que trabajar mucho en eso. Por eso valoramos tanto este tipo de iniciativas”.



El presidente de Peñarol señaló que el factor más perjudicial para la salud mental del jugador “es la exposición en redes sociales, suya y de su entorno”.



“Es decir, muchas veces no es solo el daño que nos pueden hacer a nosotros mismos, sino el que le pueden hacer a nuestro entorno. Y con el jugador pasa mucho eso. Muchas veces su entorno termina sufriendo más el peso de la crítica”, añadió.

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