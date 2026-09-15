Estudiantes del Liceo 1 de San Carlos reclaman más apoyo en salud mental: el centro tiene 2.000 alumnos y un psicólogo compartido

El Liceo N.º 1 de San Carlos fue escenario este lunes de una jornada dedicada a la salud mental, con la participación de estudiantes, autoridades y representantes de distintas instituciones. La actividad tuvo como objetivo escuchar especialmente a los adolescentes y conocer sus principales preocupaciones.



La directora del centro educativo, Adriana Sosa, explicó que la propuesta surgió a partir de la preocupación por la salud mental de los adolescentes, pero también de docentes y funcionarios. Durante la jornada, los estudiantes participaron de entrevistas, un conversatorio y distintas actividades en las que pudieron expresar sus inquietudes.



Uno de los principales reclamos de los estudiantes fue contar con mayor atención dentro de los centros educativos, especialmente a través de equipos multidisciplinarios que puedan escucharlos y acompañarlos.



Sosa señaló que los adolescentes también reclamaron contar con espacios seguros dentro de las instituciones, donde puedan sentirse contenidos, apoyados y escuchados sin ser juzgados.



La directora puso como ejemplo la situación del propio Liceo N.º 1 de San Carlos, que cuenta con unos 2.000 estudiantes.



Actualmente tiene un psicólogo, pero el profesional también trabaja en otra institución educativa.



“Este liceo con 2000 estudiantes no tiene un psicólogo”, señaló Sosa al referirse a la situación que se registraba anteriormente. Agregó que actualmente cuentan con ese profesional, aunque es compartido.



La directora sostuvo que los estudiantes plantearon la necesidad de trabajar antes de que se produzcan situaciones de crisis y de generar redes entre las distintas instituciones.



En la misma jornada, Valeria Nieves, integrante de la comisión de familias del liceo, remarcó la necesidad de que las respuestas sean concretas y puedan aplicarse de forma inmediata.



“Los chiquilines necesitan ya ayer una solución”, afirmó Nieves, quien cuestionó que muchas veces las respuestas quedan concentradas en reuniones y planteó la necesidad de pasar a acciones concretas.



También reclamó herramientas para docentes, policías y otros actores que pueden encontrarse en primera línea ante situaciones relacionadas con la salud mental.



Nieves sostuvo que el acompañamiento no debe limitarse a la atención ante una crisis, sino que también debe incluir espacios de deporte, música y otras actividades que permitan a niños y adolescentes contar con lugares de integración y acompañamiento.



Por su parte, Constanza Felló, coordinadora del Plan Departamental de Salud Mental, señaló que el diagnóstico departamental ya fue terminado y que actualmente se encuentran en una etapa de socialización y puesta en marcha de acciones.



Felló destacó especialmente la importancia de escuchar a los jóvenes y anunció nuevas actividades en San Carlos. Una de ellas será el 10 de octubre, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, bajo el nombre “Jugar es Salud”, con actividades deportivas, artísticas y espacios de formación en el Teatro de Verano y Parque San Carlos.



La propuesta continuará el 27 de octubre con otra instancia en distintos espacios de San Carlos, como parte del trabajo que vienen desarrollando las organizaciones y el Grupo Departamental de Prevención del Suicidio.

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