Punta del Este recibe la primavera con la tercera edición de la feria gastronómica y artesanal "Flower Power"

La propuesta contará con feria gastronómica, catalogada por la organización como la más grande de Punta del Este, que albergará una variada propuesta de foodtrucks y puestos de comida, y dos cafeterías de especialidad a cielo abierto.
El evento también contará con un paseo artesanal y comercial donde se exhibirán productos de indumentaria, decoración, accesorios y diversas artesanías.
La propuesta incluirá un desfile de primavera, la participación de una maquilladora artística, espectáculos de música en vivo y la realización de diversos sorteos.
En esta tercera edición, además, habrá jornada de adopción responsable de perritos y se habilitarán puestos destinados a la recaudación de fondos para ONGs de la zona.
Foto: captura IG Manifiesto eventos