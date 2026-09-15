Punta del Este recibe la primavera con la tercera edición de la feria gastronómica y artesanal "Flower Power"

El sábado 19 de 11:00 a 19:00 horas, Punta del Este será escenario de la tercera edición de la feria "Flower Power", organizada por la productora “Manifiesto eventos”.



La propuesta contará con feria gastronómica, catalogada por la organización como la más grande de Punta del Este, que albergará una variada propuesta de foodtrucks y puestos de comida, y dos cafeterías de especialidad a cielo abierto.



El evento también contará con un paseo artesanal y comercial donde se exhibirán productos de indumentaria, decoración, accesorios y diversas artesanías.



La propuesta incluirá un desfile de primavera, la participación de una maquilladora artística, espectáculos de música en vivo y la realización de diversos sorteos.



En esta tercera edición, además, habrá jornada de adopción responsable de perritos y se habilitarán puestos destinados a la recaudación de fondos para ONGs de la zona.





Foto: captura IG Manifiesto eventos

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