Dos condenados por el hurto de un arma de fuego de una vivienda en Balneario Buenos Aires

El pasado viernes 9 fue denunciado el hurto de un arma de fuego calibre 9 mm del interior de una vivienda del Balneario Buenos Aires, de la que su moradora se había ausentado solamente por una hora.



La denunciante declaró que cuando retornó a su casa constató que los ladrones habían roto la ventana de uno de los dormitorios y habían provocado un gran desorden, además de dañar las cámaras de seguridad de la propiedad.



El caso fue asumido por investigadores de Zona 4 que recabaron varios testimonios y registros de cámaras de video vigilancia de la zona logrando establecer la posible participación de dos individuos identificados como D.A.D.M.P. de 31 años y L.G.L.R de 32 años.



El pasado domingo 11, la Policía allanó sus domicilios ubicados en Piriápolis y Pan de Azúcar, lográndose recuperar el arma hurtada y varios proyectiles.



Posteriormente, los dos sujetos fueron ubicados y detenidos en la intersección de las calles Félix Núñez y Félix de Lizarza, en Pan de Azúcar, mientras se desplazaban en un automóvil que también fue incautado.



Trasladados a Maldonado y luego de declarar en Fiscalía, fueron condenados por un delito de hurto especialmente agravado. D.A.D.M.P. fue penado con 18 meses de prisión y L.G.L.R. con 16 meses de libertad a prueba.

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