Volcó un omnibus de CODESA en Balneario Buenos Aires

La línea 5 conecta San Carlos con La Barra, pasando por Balneario Buenos Aires.
Por el momento se desconocen las causas del vuelco y no se ha confirmado si hay personas lesionadas.
Noticia en desarrollo.
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El siniestro de tránsito ocurrió la noche del lunes 30.
Carolina García apareció y se encuentra en su casa.
Reclaman que tras la limpieza de cunetas que realizó la Intendencia de Maldonado en calle 33 y 57, una zanja mal ejecutada provoca la acumulación de agua.
El propietario del inmueble tomó conocimiento de que alguien estaba viviendo en su casa luego de que intentó pagar la contribución inmobiliaria y le informaron...