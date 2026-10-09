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siniestro, vuelco. omnibus
Tránsito y Transporte
17:12

Volcó un omnibus de CODESA en Balneario Buenos Aires

Un ómnibus de la empresa CODESA, correspondiente a la línea 5, volcó en la tarde de este viernes en calle 28 casi 57 de Balneario Buenos Aires.

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En el lugar trabajan efectivos policiales, personal de Bomberos y una unidad de emergencia médica móvil.

La línea 5 conecta San Carlos con La Barra, pasando por Balneario Buenos Aires.

Por el momento se desconocen las causas del vuelco y no se ha confirmado si hay personas lesionadas.

Noticia en desarrollo.

Foto y video: #LaGenteReporta 094 054 756
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