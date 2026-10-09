Volcó un omnibus de CODESA en Balneario Buenos Aires

En el lugar trabajan efectivos policiales, personal de Bomberos y una unidad de emergencia médica móvil.



La línea 5 conecta San Carlos con La Barra, pasando por Balneario Buenos Aires.



Por el momento se desconocen las causas del vuelco y no se ha confirmado si hay personas lesionadas.



Noticia en desarrollo.



Foto y video: #LaGenteReporta 094 054 756

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