Condenaron a un jugador que le fracturó la mandíbula a otro tras un partido de fútbol

Un joven de 19 años, de iniciales J.I.A.L., fue condenado por un delito de lesiones graves ultraintencionales, a la pena de 10 meses de régimen de libertad a prueba.



El joven fue condenado este jueves 15 por un hecho de violencia ocurrido el pasado 30 de julio del 2025. En esa oportunidad se produjo una riña generalizada entre los jugadores al final de un partido de fútbol disputado entre el Club Defensor de Maldonado y el Club Atlético Libertad de San Carlos, en la ciudad carolina.



En esa disputa, el ahora condenado fracturó la mandíbula de un puñetazo a un jugador del equipo rival. La madre del agredido radicó la denuncia en su momento e informó que su hijo sería operado.



La Fiscalía Letrada de 2do Turno fue quien asumió el caso pudiendo comprobar la culpabilidad de J.I.A.L.



La condena de régimen de libertad a prueba incluye prestar servicio comunitario y someterse a la vigilancia de la Dirección de Medidas Alternativas (Dinama).





Foto: imagen ilustrativa

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