Un jugador de 15 años terminó en el hospital tras incidentes en partido entre Libertad y Peñarol de Maldonado

Un violento episodio ocurrió luego del encuentro de Libertad de San Carlos y Peñarol de Maldonado por la categoría sub17, disputado este domingo en la cancha del Club Libertad.



Según informaron testigos del hecho a FM GENTE, quienes también expresaron que temieron por su integridad física, en determinado momento del encuentro los jugadores comenzaron a pelearse y la violencia llegó a escalar al punto de arrojarse piedras dentro del predio.



Jefatura de Policía informó a esta emisora que los incidentes fueron denunciados al Centro de Comando Unificado y un móvil concurrió al lugar.



Según el comunicado policial, una mujer denunció ante los efectivos que un jugador de Peñarol había sido agredido físicamente. La mujer detalló que el menor de 15 años recibió un fuerte golpe en la cabeza por parte de un futbolista rival, quien además formaba parte del grupo que arrojaba piedras.



Durante la intervención de la policía, el adolescente fue retirado del campo de juego y comenzó a sufrir convulsiones. Fue trasladado por la denunciante a un centro de salud con escolta policial. Las autoridades confirmaron que el menor ingresó consciente al hospital, donde recibió atención médica.



Hasta el momento ninguna de las partes emitió declaraciones públicas respecto a los hechos. Por su parte, la Policía continúa trabajando en el caso.



Este no fue el único incidente denunciado el fin de semana en el fútbol local. El sábado, el periodista que cubría el partido entre las selecciones juveniles de Maldonado y Cerro Largo, Roberto Cabrera, denunció en sus redes sociales que esta última sufrió agresiones de su rival durante el encuentro que disputaron en San Carlos.





Foto: imagen ilustrativa

Volver atrás