Condenaron a ladrón con extenso prontuario por robar un comercio de Pan de Azúcar

Luis Núñez Ledesma, de 30 años y poseedor de múltiples antecedentes por hurto, estaba requerido desde los primeros días de octubre.



Su último delito constatado por la policía había sido en perjuicio de un supermercado de Pan de Azúcar, de donde se llevó varias cajas de cigarrillos y $2.000 en efectivo.



Ingresó al local la madrugada del pasado 7 de octubre y el hecho fue denunciado por un guardia seguridad de una empresa privada que prestaba servicios para el supermercado.



Investigadores de la Zona Operacional I y Policía Científica tomaron el caso e identificaron al autor. Luego de una semana, el 14 de octubre, fue detenido en ruta 9 - a la altura de la calle Las Garzas - por policías que realizaban patrullaje en esa zona.



Tras comparecer en el Juzgado Letrado de 11er Turno fue condenado a cuatro meses de prisión.

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