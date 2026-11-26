El pasado sábado 21 de noviembre robaron de un depósito de San Carlos, ubicado sobre Continuación Av. Rocha, más de 50 herramientas valuadas en $50.000, informó Jefatura de Policía a FM GENTE.



Investigadores de la Zona Operacional III y la Fiscalía de 5to Turno asumieron el caso e identificaron al autor del robo: Robinson Martín Olivera de León, de 37 años, poseedor de antecedentes y quien venía siendo investigado por otro hurto.



Tres días después del hecho, el 24 de noviembre, efectivos policiales vieron salir a Olivera de una vivienda ubicada en la calle Mautone, en la ciudad de San Carlos. Tras ser detenido, el hombre confesó a los agentes que le había vendido los objetos robados al propietario de dicha finca.



Con esta información, los efectivos concurrieron al inmueble e indagaron a un hombre de 57 años, de iniciales O.J.R.S. y carente de antecedentes penales. El hombre admitió haberle comprado varios artículos a Olivera y autorizó el registro de su vivienda. Durante la inspección, se logró incautar una importante cantidad de herramientas, procediéndose a la detención del sujeto.



Finalmente, ayer miércoles 25, Olivera fue condenado como autor de dos delitos de hurto a la pena de ocho meses de prisión y O.J.R.S. fue condenado como autor de tres delitos de receptación a la pena de siete meses de libertad a prueba. Deberá cumplir determinadas obligaciones como prestar servicio comunitario y someterse a la vigilancia de la Dinama.





Foto: herramientas hurtadas / Ministerio del Interior

Firma editorial: Redacción FM GENTE