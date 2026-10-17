En qué consiste el primer parque empresarial de Maldonado con inversión millonaria

El Parque Industrial Perimetral estará ubicado en la Avenida Luis Alberto de Herrera, cerca de la Perimetral y a pocos minutos del centro de Maldonado.



Con una inversión privada de casi 4 millones de dólares, el emprendimiento busca albergar plantas de producción, fábricas, almacenes y centros logísticos.



El masterplan del proyecto abarca un total de 37 lotes, con dimensiones que oscilan entre los 1.005 m² y los 2.253 m². Los precios de cada lote van desde los 150 mil dólares hasta el medio millón de dólares.



Cerca del 60% de los lotes ya fueron vendidos a compañías nacionales e internacionales, según informó el diario El País. Entre los interesados figura

una firma brasileña que instalará una fábrica de carpintería en el departamento, además de empresas de construcción, logística y alimentación.



A diferencia de las zonas industriales tradicionales de lotes abiertos, señala el sitio oficial del proyecto, la propuesta introduce el concepto de expensas comunes optimizadas y amenities compartidas. El predio dispondrá de un Clubhouse corporativo equipado con workspace para propietarios, oficinas de uso exclusivo, sala de reuniones y servicios de cafetería.



El plan de infraestructura se complementa con redes internas de saneamiento y energía eléctrica, mantenimiento integrado de áreas verdes y estacionamientos de cortesía para clientes. En materia de seguridad el parque operará con un control de acceso las 24 horas.





Foto: sitio web de Parque Industrial Perimetral

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