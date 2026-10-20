Día de la Construcción: Récord de empleo y 5.3 millones de metros cuadrados aprobados; Setiembre cerró con 15.063 puestos cotizantes en BPS

Durante las últimas décadas, la construcción ha sido uno de los pilares del crecimiento de Punta del Este. Lo que comenzó como una ciudad balnearia de carácter principalmente estacional se transformó progresivamente en un centro residencial y turístico con actividad durante buena parte del año.



El desarrollo de torres de apartamentos, complejos residenciales, barrios privados y emprendimientos hoteleros ha permitido sostener una actividad que repercute directamente sobre miles de trabajadores y numerosas empresas vinculadas al sector. La construcción no solamente genera empleo para obreros, técnicos y profesionales, sino que también impulsa actividades como el transporte, el comercio de materiales, los servicios y el equipamiento de viviendas.



Actualmente, Punta del Este y su zona de influencia mantienen el atractivo para inversores uruguayos y extranjeros, particularmente argentinos y brasileños, que encuentran en el departamento un destino para sus inversiones y residencias.



Entre los emprendimientos más importantes se destaca la reconstrucción del antiguo hotel San Rafael y el desarrollo del complejo Cipriani, una inversión de gran magnitud que también ha enfrentado dificultades y controversias durante su ejecución. Se prevé una inversión total de 700 millones de dólares, en lo que será un complejo de lujo que vende suites desde 1550 dólares la noche y residencias que alcanzan los 16,6 millones de dólares.



Por su parte, el grupo brasileño JHSF, está realizando una inversión global para transformar el complejo hoy Enjoy en Fasano Península en un rango de US$ 400 a US$ 500 millones. Renovación integral del hotel y casino. Construcción de un centro comercial con unas 50 marcas internacionales y restaurantes. Desarrollo de unidades residenciales en fases posteriores.

Obras de infraestructura y ampliación (incluyendo dos torres adicionales en el plan final)



A estos proyectos se suman nuevas construcciones en sectores como en la Playa Mansa, Playa Brava, Roosevelt, La Barra y José Ignacio, que continúan modificando el paisaje inmobiliario del departamento.



EL DESAFÍO DE MANTENER EL CREICMIENTO



Las perspectivas de futuro para la construcción siguen vinculadas a la llegada de capitales, la estabilidad económica, la demanda inmobiliaria y la capacidad de Punta del Este para atraer nuevos residentes.



Sin embargo, el sector también enfrenta desafíos importantes: el costo de construir, la disponibilidad de mano de obra, la infraestructura urbana y la necesidad de compatibilizar el crecimiento edilicio con la preservación ambiental.



Otro aspecto fundamental será evitar que la expansión inmobiliaria profundice las dificultades de acceso a la vivienda para los trabajadores y las familias que residen permanentemente en Maldonado.



LA CONSTRUCCIÓN NO PARA Y GENERA EMPLEOS



Septiembre cerró con 15.063 puestos cotizantes, el pico de 2026 según el BPS. El dato confirma el boom que ya mostraban los permisos: 1,3 millones de m2 solo en 2025 y U$S 5.000 millones proyectados para los próximos cinco años.



Según datos del Banco de Previsión Social (BPS), el sector registró en septiembre 15.063 puestos cotizantes, la cifra más alta de los primeros nueve meses de 2026.



Las personas cotizantes fueron 11.426 en el mismo mes. El dato no es menor: la diferencia entre puestos (15.063) y personas (11.426) revela la alta tasa de pluriempleo y horas extra que sostiene el sector.



Es decir, un mismo trabajador ocupa más de un puesto, un fenómeno típico de los picos de obra. Septiembre superó así todos los registros de enero a agosto y ratifica que Maldonado es, hoy, el motor de la construcción a nivel nacional.



EL MAPA DE LA OBRA



El récord de empleo va de la mano del récord de metros cuadrados. De acuerdo a la Intendencia Departamental de Maldonado (IDM):2020-2025: se aprobaron 5,3 millones de m2, con una inversión privada asociada de U$S 12.000 millones.



2025 fue el año récord: 1,3 millones de m2 aprobados. 2026 (a octubre): 334.949 m2 con permiso y 208.208 m2 ya con final de obra.



El departamento creció un 60% en los últimos 5 años en permisos y tiene el récord histórico nacional, según datos de Expo Construye Punta del Este.



¿QUÉ SE VIENE? ALGUNAS DE LAS INVERSIONES ANUNCIADAS O EN EJECUCIÓN



El sector proyecta para el período 2026-2031 U$S 5.000 millones de inversión privada solo en construcción. Los polos ya no son solo la península. El crecimiento se movió hacia el este: Corredor Manantiales - José Ignacio - Ruta 104. Allí se levanta Manantiales Golf, con U$S 42,5 millones solo en infraestructura deportiva y 800 lotes residenciales en 300 hectáreas.



Por citar algunos proyectos:



Parque Empresarial Perimetral (Ruta 39): U$S 3,5 millones, 37 lotes, 60% ya vendido.



Obra pública que tracciona: Ampliación del Hospital de Maldonado (U$S 20 a 30 millones, 5.096 m2, 138 camas) y nuevo parque logístico Uruimporta (U$S 12 millones).



A eso se suma un cambio de perfil: 12.000 argentinos se radicaron en Uruguay en la última década y la mayoría elige Maldonado para vivir todo el año, no solo para veranear.



EMPLEO SOSTENIDO



Con 15.063 puestos, la construcción se consolida como el segundo empleador privado del departamento, detrás del comercio y los servicios. El pico de septiembre coincide con el arranque de la temporada de obras de cara al verano y con el inicio de grandes emprendimientos que tendrán 24 a 36 meses de ejecución.



La Intendencia, por su parte, busca acompañar el boom con beneficios: exoneración de tributos hasta la primera venta y un nuevo paquete de exoneraciones fiscales que está a estudio de la Junta Departamental.



En cifras:

Puestos cotizantes: 15.063 (sept. 2026)

Personas cotizantes: 11.426

M2 aprobados 2025: 1.300.000

Inversión proyectada 5 años: U$S 5.000 M











(Foto: Archivo)

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