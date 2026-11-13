Presentaron proyecto de ampliación del CURE en Maldonado que incluye un nuevo edificio de 1.600 metros cuadrados

El Centro Universitario Regional del Este (CURE) presentó este jueves el proyecto de ampliación de su sede en Maldonado, que contempla la construcción de un nuevo edificio de 1.600 metros cuadrados para mejorar las condiciones en las que se desarrollan las actividades universitarias.La iniciativa será posible gracias a un acuerdo entre la Intendencia de Maldonado y la Universidad de la República (Udelar), que permitirá unificar dos terrenos y ampliar el espacio disponible para la institución. Está previsto que el traspaso de las tierras se concrete en diciembre.Con esta incorporación, el CURE contará con un predio de 22.187 metros cuadrados.Durante la presentación, el intendente Miguel Abella destacó que se trata de otro proyecto concretado a través del diálogo y consideró que es un hecho de justicia para Maldonado, porque acompañará el crecimiento del departamento.El jefe comunal sostuvo que la ampliación es necesaria para que los jóvenes puedan continuar sus estudios terciarios sin tener que irse del departamento. También destacó que el crecimiento del CURE ha sido acompañado por distintos gobiernos, sin distinción de colores políticos.Abella afirmó que la Intendencia ya culminó los trámites correspondientes, recuperó el terreno que estaba en comodato para otra institución y actualmente lo mantiene bajo su custodia para entregarlo a la Universidad y permitir el avance del proyecto.Por su parte, el rector de la Udelar, Héctor Cancela, destacó la importancia de la educación para el presente y el futuro del país. Además, calificó la ampliación como un sueño para docentes y estudiantes y estimó que la inauguración podría concretarse dentro de aproximadamente dos años.El nuevo edificio tendrá 1.600 metros cuadrados y permitirá organizar mejor los espacios destinados a la enseñanza y la investigación, que actualmente tienen limitaciones debido al crecimiento de la institución.La construcción contará con una estructura de hormigón armado y una fachada de cerámica diseñada para mejorar las condiciones climáticas del edificio. También tendrá espacios flexibles que podrán adaptarse a las necesidades futuras de la actividad universitaria.Una vez finalizados los trabajos, la sede contará con dos accesos, por las calles Cachimba del Rey y Honorato de Balzac.