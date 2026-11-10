Presentarán el proyecto de ampliación del CURE: sumará un predio de más de 22 mil metros cuadrados

El próximo jueves 12 de noviembre se presentará el proyecto de ampliación para la sede del Centro Universitario Regional del Este (CURE). El evento tendrá lugar en el Aula Magna de la institución.



Esta expansión es posible gracias a que, en junio de 2025, la Junta Departamental de Maldonado aprobó un intercambio de tierras acordado entre la Universidad de la República (Udelar) y la Intendencia de Maldonado.



La iniciativa, propuesta por la Udelar, permanecía estancada en el Ejecutivo departamental desde 2023. Sin embargo, el intendente Miguel Abella solicitó a las nuevas autoridades agilizar el expediente para enviarlo a votación en la Junta, lo que permitió destrabar el proceso.



En el marco de esta permuta, la Udelar entregará el padrón Nº 11.521 (con una superficie de una hectárea y 3.668 metros cuadrados) y recibirá a cambio el padrón Nº 11.522, propiedad de la comuna, que cuenta con una extensión de una hectárea y 4.926 metros cuadrados.



Con esta incorporación, el CURE unificará dos solares que, en conjunto, sumarán una superficie total de dos hectáreas y 2.187 metros cuadrados.



Para la ejecución de las obras de ampliación, el centro universitario ya tiene reservados 117 millones de pesos. Una vez concluidas las reformas, la sede contará con un doble acceso de entrada y salida a través de las calles Cachimba del Rey y Honorato de Balzac.









Foto: proyecto de ampliación de la sede del CURE

Firma editorial: Redacción FM GENTE