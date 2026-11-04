Diputados aprobó prohibir fumar tabaco y marihuana en plazas y parques donde juegan niños

La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que busca prohibir el consumo de tabaco y marihuana en plazas, parques y otros espacios abiertos destinados a actividades recreativas o deportivas para niños y adolescentes.



La propuesta pretende evitar que los menores estén expuestos al humo mientras utilizan estos lugares. La restricción alcanzará tanto a espacios públicos como privados que tengan ese destino.



El proyecto establece que no se podrá fumar ni mantener encendidos productos de tabaco o marihuana en esos espacios. La medida se incorporaría a la ley de control del tabaquismo vigente desde 2008.En el caso de las plazas y parques públicos, las intendencias serán las encargadas de controlar el cumplimiento de la normativa y deberán colocar carteles que indiquen la prohibición. La señalización incluirá la leyenda: "Prohibido fumar, ambiente 100% libre de humo".



La iniciativa fue elaborada a partir de dos proyectos que se unificaron en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de Diputados, donde recibió aprobación por unanimidad.



Durante el debate, los legisladores señalaron que el objetivo es proteger la salud de niños y adolescentes y evitar su exposición al humo de segunda mano. Para fundamentar la propuesta, también se mencionaron estudios sobre los efectos del humo del tabaco y del cannabis en la salud.



El proyecto todavía no es ley. Tras recibir la aprobación de Diputados, ahora deberá pasar a consideración del Senado. Si obtiene los votos necesarios, continuará su trámite para convertirse en ley.

Firma editorial: Redacción FM GENTE