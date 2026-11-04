Maldonado es sede de un encuentro internacional para capacitar a bomberos y equipos de emergencia en rescates vehiculares

Este miércoles 4 de noviembre comenzó en Maldonado el Primer Workshop Uruguayo de Rescate Vehicular y Trauma, una instancia de capacitación que reúne a especialistas de Estados Unidos, Chile, Argentina, Ecuador y Uruguay.



La apertura se realizó en la Casa Rotaria y contó con la participación del intendente Miguel Abella, quien dio la bienvenida a los asistentes y agradeció la presencia de los instructores internacionales.



Durante su intervención, Abella destacó la importancia de la formación y del trabajo coordinado entre las instituciones. “El valor de estas instancias no es solo lo que se aprende, sino también el fortalecimiento del trabajo conjunto de quienes tenemos responsabilidades de gobierno y de atención a la ciudadanía”, expresó.



La actividad es organizada por la doctora Claudia Rodríguez y la jefa de la Región VI de la Dirección Nacional de Bomberos, Viviana Borlinqui, con el apoyo de la Intendencia de Maldonado.



Borlinqui explicó que se trata del primer workshop internacional de estas características que se realiza en Uruguay y del cuarto en Latinoamérica. La propuesta se extenderá hasta el viernes 6 de noviembre e incluirá conferencias, prácticas y un simulacro.



La capacitación está dirigida especialmente a bomberos, médicos, enfermeros, policías, inspectores de tránsito y otros integrantes de los equipos de primera respuesta, aunque también está abierta al público interesado.



Uno de los objetivos es preparar a los equipos para intervenir en distintos tipos de emergencias, desde accidentes de tránsito hasta siniestros que involucren ómnibus o varios vehículos. También se trabajará sobre la coordinación entre bomberos y servicios médicos cuando hay personas atrapadas.



El instructor internacional Oscar Campillo destacó la importancia del encuentro y señaló que representa una oportunidad para compartir los últimos conocimientos en rescate vehicular y trauma. Además, sostuvo que estas instancias contribuyen a mejorar la preparación de quienes intervienen inicialmente en accidentes de tránsito.

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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