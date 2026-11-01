José Ignacio: alquilar una casa entre Navidad y el 10 de enero puede costar alrededor de US$ 150.000

Una propiedad publicada en Airbnb ofrece alojamiento entre el 24 de diciembre de 2026 y el 10 de enero de 2027 por US$ 149.342.
Se trata de una casa ubicada cerca de Playa Mansa, con cuatro dormitorios, piscina, jacuzzi, parrilla, chimenea y espacios al aire libre. También cuenta con estacionamiento gratuito.
Otra propiedad, ubicada en la zona de La Brava y con capacidad para nueve personas, se ofrece por US$ 58.000 para las mismas fechas. Cuenta con piscina climatizada, fogata, cocina al aire libre y varias terrazas.
En Airbnb también aparecen otras casas en José Ignacio con precios que van desde los US$ 15.000 hasta los US$ 37.910 por los mismos 17 días.
Los valores cambian según la ubicación, el tamaño de la propiedad, la cantidad de personas que puede alojar y los servicios que ofrece.