José Ignacio: alquilar una casa entre Navidad y el 10 de enero puede costar alrededor de US$ 150.000

Alquilar una casa en José Ignacio durante las fiestas y los primeros días de enero puede costar una cifra cercana a los US$ 150.000, según informó el periodista de FM GENTE Marcelo Gallardo en su cuenta de X. Ese costo puede verse aún mayor sumando impuestos.



Una propiedad publicada en Airbnb ofrece alojamiento entre el 24 de diciembre de 2026 y el 10 de enero de 2027 por US$ 149.342.



Se trata de una casa ubicada cerca de Playa Mansa, con cuatro dormitorios, piscina, jacuzzi, parrilla, chimenea y espacios al aire libre. También cuenta con estacionamiento gratuito.



Otra propiedad, ubicada en la zona de La Brava y con capacidad para nueve personas, se ofrece por US$ 58.000 para las mismas fechas. Cuenta con piscina climatizada, fogata, cocina al aire libre y varias terrazas.



En Airbnb también aparecen otras casas en José Ignacio con precios que van desde los US$ 15.000 hasta los US$ 37.910 por los mismos 17 días.



Los valores cambian según la ubicación, el tamaño de la propiedad, la cantidad de personas que puede alojar y los servicios que ofrece.

Firma editorial: Redacción FM GENTE