BPS aplazó para diciembre beneficios en préstamos destinados a jubilados y pensionistas

El Banco de Previsión Social (BPS) anunció que comenzará a aplicar el 1.º de diciembre una serie de beneficios económicos dirigidos a jubilados y pensionistas, especialmente a quienes perciben las pasividades más bajas.



Las medidas estaban previstas inicialmente para noviembre, pero fueron postergadas para garantizar su implementación.



El organismo busca facilitar el acceso a los préstamos sociales mediante una reducción de las tasas de interés y nuevas condiciones para quienes mantienen deudas pendientes.



Los jubilados y pensionistas que cobran pasividades mínimas podrán acceder a préstamos con tasas cinco puntos porcentuales inferiores a las generales.



El beneficio tendrá una vigencia de 90 días y estará destinado a quienes soliciten nuevos créditos durante ese período.





De esta manera, los préstamos a seis cuotas tendrán una tasa diferencial del 16,25%, mientras que para los financiados en 12 cuotas será del 19,25%. En los casos de 18 y 24 cuotas, la tasa se ubicará en el 20,25%.



Otra de las disposiciones permitirá refinanciar deudas generadas hasta el 31 de mayo de 2026, eliminando los intereses, las moras y los recargos acumulados.



Los beneficiarios podrán financiar el saldo pendiente en un máximo de 36 cuotas, con una tasa equivalente a la mitad de la vigente.



El BPS también implementó una reducción de los intereses para préstamos destinados a tratamientos odontológicos, adquisición de audífonos, lentes y prótesis. En estos casos, la tasa pasó del 19,5% al 12%.



Durante octubre, el organismo habilitó además la posibilidad de unificar deudas correspondientes a préstamos vigentes y renovarlas en hasta 24 cuotas.





Las autoridades señalaron que la postergación busca asegurar que los beneficiarios puedan acceder a las nuevas condiciones tanto por internet como mediante atención presencial en las oficinas del BPS y los agentes descentralizados.

Firma editorial: Redacción FM GENTE