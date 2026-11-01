Más de 800 personas identificadas y 33 vehículos incautados durante operativos policiales en Maldonado

Los controles se desarrollaron en todas las jurisdicciones policiales del departamento, con la participación de efectivos de distintas unidades y el apoyo de la Guardia Republicana, Prefectura Nacional Naval e inspectores de tránsito de la Intendencia de Maldonado.
Además de los controles vehiculares, se realizaron recorridas preventivas y puestos de observación en puntos estratégicos, con especial atención a farmacias, perfumerías, ópticas, centros comerciales y cajeros automáticos.
Las tareas también comprendieron instituciones públicas y privadas, así como zonas rurales, mediante intervenciones diarias en horarios variables.
Los procedimientos fueron dispuestos por el jefe de Policía de Maldonado, comisario general retirado Víctor Trezza, y contaron con la supervisión de los responsables de las diferentes zonas operacionales.
Estas actuaciones forman parte de las medidas de prevención del delito y mantenimiento del orden público que desarrolla la Policía en el departamento.