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Combustible, Maldonado, cobro, fuga
Policiales y Judiciales

Fue a cargar combustible a una estación de servicio de Maldonado, pidió tanque lleno y protagonizó una fuga cuando llegó el momento de pagar

Los trabajadores llamaron de inmedianto al 911 y solicitaron difundir lo ocurrido para alertar a otras estaciones.

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El hecho ocurrió este domingo, sobre las 7:45 horas, en la estación ubicada en Ruta 39 y Camino de los Ceibos.

En diálogo con FM GENTE, uno de los trabajadores del establecimiento relató que un hombre llegó al lugar y pidió llenar el tanque de combustible de su vehículo. Una vez finalizada la carga, cuyo costo fue de $4.650, el empleado se dispuso a cobrarle mediante un dispositivo POS.

Sin embargo, en ese momento el conductor encendió el vehículo y se retiró del lugar sin realizar el pago. Según relató el trabajador, se fue rumbo a Maldonado y, pese a que le gritaron para que regresara, continuó su marcha.

El empleado señaló que inmediatamente llamó al 911 y realizó la denuncia. Desde allí le informaron que darían aviso a las unidades policiales de la zona y al personal encargado de las cámaras del Ministerio del Interior para intentar identificar hacia dónde se dirigió.


(Imágen cedida a FM GENTE)
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