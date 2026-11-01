Fue a cargar combustible a una estación de servicio de Maldonado, pidió tanque lleno y protagonizó una fuga cuando llegó el momento de pagar

El hecho ocurrió este domingo, sobre las 7:45 horas, en la estación ubicada en Ruta 39 y Camino de los Ceibos.



En diálogo con FM GENTE, uno de los trabajadores del establecimiento relató que un hombre llegó al lugar y pidió llenar el tanque de combustible de su vehículo. Una vez finalizada la carga, cuyo costo fue de $4.650, el empleado se dispuso a cobrarle mediante un dispositivo POS.



Sin embargo, en ese momento el conductor encendió el vehículo y se retiró del lugar sin realizar el pago. Según relató el trabajador, se fue rumbo a Maldonado y, pese a que le gritaron para que regresara, continuó su marcha.



El empleado señaló que inmediatamente llamó al 911 y realizó la denuncia. Desde allí le informaron que darían aviso a las unidades policiales de la zona y al personal encargado de las cámaras del Ministerio del Interior para intentar identificar hacia dónde se dirigió.





(Imágen cedida a FM GENTE)

Firma editorial: Redacción FM GENTE