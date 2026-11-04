Maldonado comenzó a instalar las 91 casetas de guardavidas para la temporada de verano

La Intendencia de Maldonado comenzó con la instalación de las casetas de guardavidas en las playas del departamento, de cara a la próxima temporada de verano. En total, serán 91 estructuras distribuidas desde Solís Grande hasta José Ignacio.



La primera etapa de cobertura está prevista para los fines de semana de noviembre. El servicio comenzará el viernes 13, en el horario de 11:00 a 18:00 horas.



A partir del 1.º de diciembre y hasta el 31 de marzo, los guardavidas trabajarán todos los días entre las 9:30 y las 19:30 horas. La cobertura también incluirá la Isla Gorriti.



Para este verano, la brigada pasará de 338 a 342 funcionarios y tendrá a su cargo 92 puestos, uno más que en la temporada anterior. La ampliación se debe a la incorporación de un puesto en Bella Vista. Como uno de los puestos no requiere una caseta, se instalarán 91 estructuras.



Además, la Intendencia incorporará dos motos de agua nuevas y renovará las unidades utilizadas por los coordinadores.



Los trabajos de instalación ya comenzaron en distintos puntos de la costa. Entre los lugares donde se observa el avance están Playa Mansa, a la altura de la Parada 22, y Playa Brava, en la Parada 3.



Por otra parte, este fin de semana la brigada de Maldonado participará en un congreso de guardavidas junto a equipos de otros países, que se realizará en La Paloma. Durante la actividad, los instructores de motos de agua harán una demostración sobre el funcionamiento de estos vehículos.

Firma editorial: Redacción FM GENTE